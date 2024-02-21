Россиянка родила ребенка в квартире и выбросила его из окна

По предварительным данным, в ночь с 17 на 18 февраля 2024 года местная жительница, находясь в квартире жилого дома в Левобережном районе города Воронежа, непосредственно после рождения ею живого доношенного ребенка мужского пола с целью убийства выбросила его из окна 4 этажа, — говорится в сообщении.