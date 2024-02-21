В Чите задержан администратор Telegram-канала по подозрению в госизмене

Обвиняемого поймали при попытке выезда за границу, где он хотел просить политического убежища через посольство США. По версии следствия, мужчина собирал данные о российских военных, а также занимался антироссийской пропагандой. Lenta.ru

По предварительным данным, с октября 2022 года мужчина был администратором группы в Telegram, которую контролировала Служба безопасности Украины. В интересах этой страны читинец вел антироссийскую пропаганду. Он также собирал и передавал иностранцам персональные данные российских военнослужащих и их родственников. ТАСС