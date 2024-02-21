Вандалы осквернили православное кладбище в Казахстане

«Инцидент с осквернением православных могил представляется абсолютно не характерным для многоконфессионального казахстанского общества... Уверены, что вандалы будут в ближайшее время задержаны правоохранительными органами и понесут заслуженное наказание», — заявили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.