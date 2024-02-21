Пьяный россиянин напал на служительниц храма

Пьяный мужчина устроил дебош в храме Преподобного Сергия Радонежского в Сертолово, он требовал со служителей денег на выпивку. Об этом сообщает «78.ru».

© ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Инцидент произошел в храме в Сертолово, в церковь зашел нетрезвый мужчина и начал требовать у служительниц деньги на выпивку. После отказа россиянин пришел в ярость, пытался напасть на женщин и едва не снес с петель дверь храма.

На место был вызван наряд полиции, дебошира задержали. По сообщениям очевидцев, злоумышленник часто заходит в церковь, летом прошлого года он накинулся с ножом на настоятеля, однако тот смог обезвредить пьяного налетчика.