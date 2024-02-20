В Ульяновской области загорелся многоквартирный жилой дом

Крупный пожар тушат в жилом доме в Ульяновской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В Ульяновской области ликвидируют пожар в многоквартирном доме. Пожар начался по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р. п. Ишеевка, ул. Больничная. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры на 2-м этаже с переходом на кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 350 кв. м", - сообщили в министерстве.

В ходе тушения пожара спасен один человек, еще 44 эвакуировались самостоятельно, в том числе девять детей. "По предварительной информации, пострадавших нет", - отметили в министерстве.

В настоящее время подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 100 человек.