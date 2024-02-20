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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область

ВСУ обстреляли Курскую область, прилеты зарегистрированы в двух районах — Суджанском и Кореневском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область
© РИА Новости

Подчеркивается, что среди мирных граждан никто не пострадал.

«В селе Гоголевка один из снарядов попал в ангар частного предприятия. Повреждены тракторы и личный автомобиль. <..> Nhb прилета зафиксировано на хуторе Олешня, повреждено одно домовладение, перебита линия электропередачи. Также обстреляны села Троицкое и Гордеевка в Кореневском районе», — рассказал чиновник.

Сообщается о перебоях в электроснабжении Троицкого и повреждении окон в четырех домовладениях. Собственникам пострадавших объектов гарантирована помощь в восстановлении имущества.

До этого дрон-камикадзе ВСУ атаковал спиртзавод в Курской области.

По данным издания, объект был атакован 16 февраля около 18:00. Дрон-камикадзе обстрелял насосную станцию предприятия возле села Попово-Лежачи Глушковского района, которая находится в 2,5 км от российско–украинской границы.

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