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В аэропорту Барселоны произошла утечка радиоактивного вещества

ЧП случилось в трюме самолёта Swiss Air, который прибыл из Цюриха: состав обнаружили в чемодане пассажира.

В аэропорту Барселоны произошла утечка радиоактивного вещества
© Wikipedia

Всех летевших этим рейсом изолировали в терминале № 1 аэропорта Эль-Прат. Пятерых рабочих, которые были на складе во время разлива, в целях профилактики госпитализировали.

Daily Mail пишет, что к месту происшествия направили экстренные службы. Воздушный узел частично закрыли. Управляющая аэропортом компания Aena заявила, что инцидент был незначительным и не повлиял на другие рейсы.

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