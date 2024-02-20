В аэропорту Барселоны произошла утечка радиоактивного вещества
ЧП случилось в трюме самолёта Swiss Air, который прибыл из Цюриха: состав обнаружили в чемодане пассажира.
Всех летевших этим рейсом изолировали в терминале № 1 аэропорта Эль-Прат. Пятерых рабочих, которые были на складе во время разлива, в целях профилактики госпитализировали.
Daily Mail пишет, что к месту происшествия направили экстренные службы. Воздушный узел частично закрыли. Управляющая аэропортом компания Aena заявила, что инцидент был незначительным и не повлиял на другие рейсы.