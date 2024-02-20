В Белгороде мужчину обвинили в поддержке Украины из-за тента на крыше

В Белгороде мужчину обвинили в поддержке Украины из-за желто-голубого тента на крыше дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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По информации Telegram-канала, на якобы украинский флаг на всю крышу дома, где проживает мужчина, пожаловалась его соседка. Она в соцсетях призвала губернатора обратить внимание на жилище россиянина, отметив, что «такое недопустимо в нашей обстановке».