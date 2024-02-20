Новосибирский пенсионер получил срок за стрельбу по полицейским

Новосибирский областной суд приговорил 62-летнего жителя поселка Октябрьский Мошковского района Виталия Казанцева к 13,5 годам лишения свободы за ложное сообщение о теракте и стрельбу по полицейским, сообщает KP.RU. Первые три года пенсионер проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказала изданию старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова, инцидент произошел 28 марта прошлого года. К Казанцеву пришла соседка, живущая этажом ниже, с жалобой, что из-за неубранного с его балкона снега в ее квартире отсыревает стена.

Не проходя в квартиру, через порог она попросила соседа пройти к ней и посмотреть, что у нее происходит. В ответ Казанцев молча взял в руки ружье и патрон, — отметила представитель прокуратуры.

Пенсионерка вызвала полицейских, пишет издание. Правоохранители постучали в дверь Казанцева, представились, и один из них показал через глазок служебное удостоверение. В ответ вооруженный хозяин открыл дверь и несколько раз выстрелил, в том числе в сторону полицейских. Никто не пострадал. Кроме того, после задержания мужчина, находившийся в состоянии опьянения, заявил, что его квартира заминирована. На место происшествия вызвали сапера, который не подтвердил слова задержанного.

В итоге пенсионера обвинили в посягательстве на жизнь полицейского и в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Суд присяжных вынес единогласный вердикт о его виновности.