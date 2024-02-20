Раскрыты подробности уголовного дела в отношении американского сенатора Грэма

В России возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму в отношении американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал Shot. Lenta.ru
20 февраля сенатор Грэм был включен в перечень физлиц Росфинмониторигна, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму. RT на русском
Грэм известен своими скандальными и русофобскими высказываниями. Сенатор не раз призывал внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма и предлагал различные варианты ужесточения санкций против РФ. Daily Moscow