Раскрыты подробности уголовного дела в отношении американского сенатора Грэма

В России возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму в отношении американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал Shot. Lenta.ru

20 февраля сенатор Грэм был включен в перечень физлиц Росфинмониторигна, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму. RT на русском