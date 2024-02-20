В Волгоградской области разгерметизировался нефтепровод

В Волгоградской области заявили о загрязнении почвы в результате разгерметизации нефтепровода. Об этом сообщает пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

В управление ведомства поступило сообщение о разгерметизации действующего нефтепровода ЦДНГ №3 «Котовский» от ООО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз». В ходе осмотра специалисты зафиксировали загрязнение почвы нефтепродуктами на площади более 800 квадратных метров.