Отец американки отреагировал на ее арест за помощь ВСУ

Арест в Екатеринбурге подозреваемой в пособничестве ВСУ гражданки США стала шоком для семьи, рассказал URA.ru отец женщины. По его словам, родственники выясняют обстоятельства произошедшего.

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Мы сами пока ничего не знаем. Мы в шоке. Для нас это трагедия, — заявил мужчина.

Ранее пресс-служба ФСБ России сообщила об аресте в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ. Средства направлялись в одну из украинских организаций для последующей закупки медикаментов, экипировки и боеприпасов для военных Вооруженных сил Украины.

В спецслужбе уточнили, что женщина имеет двойное гражданство — России и США. При этом известно, что в Штатах она участвовала в акциях в поддержку Киева. Против нее возбуждено уголовное дело о государственной измене.