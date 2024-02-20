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Суд приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам тюрьмы строгого режима

Мосгорсуд приговорил к 18 годам тюрьмы строгого режима полковника запаса Игоря Кондрацкого по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба суда. RT на русском

"Московский городской суд вынес приговор в отношении Кондрацкого Игоря Всеволодовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года", - сказали в пресс-службе. ТАСС

Кроме того, Кондрацкого лишили воинского звания — полковник запаса. Газета.Ru

Суд приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам тюрьмы строгого режима
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