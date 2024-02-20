В Петербурге неизвестный выстрелил в мужчину, отводившего детей в школу

Жителя Петербурга госпитализировали после того, как неизвестный выстрелил в него. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел недалеко от школы №622, на Выборгском шоссе. По словам очевидцев, мужчина приехал в учебное заведение вместе с двумя детьми. Он завел их в школу и, когда возвращался назад, кто-то открыл по нему стрельбу.

Петербуржца заметили лежащим на дороге. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшего, о характере его травм не сообщается.