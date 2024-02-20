СМИ: Москвич напал на врачей скорой помощи и пообещал расстрелять их

Мужчина в неадекватном состоянии набросился на врачей, которые приехали к его 74-летней матери. Об этом стало известно во вторник, 20 февраля.

Инцидент произошел на Никулинской улице. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи своей матери. Приехавших врачей он встретил в подъезде и сразу же пообещал убить их за медлительность. Он заявил, что мать уже скончалась, пока ехала скорая.

Однако женщина ждала врачей в квартире, живая, но перепуганная. Она призналась фельдшеру, который осматривал ее, что боится сына. По ее словам, она специально вызвала скорую, чтобы врачи забрали ее в больницу, подальше от невменяемого сына.

Фельдшер вызвал еще одну бригаду, однако мужчина встретил новых врачей еще более агрессивно. Кинув в них какой-то предмет, он рассмеялся, пообещал расстрелять их и отправился искать оружие. К этому времени к месту происшествия приехали сотрудники полиции, которые задержали дебошира, передает Telegram-канал Mash.