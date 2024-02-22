Самолёт Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в американском Денвере в связи с повреждением крыла в полёте.

Об этом информирует издание Daily Mail.

Как говорится в публикации, самолёт, на борту которого находились 165 пассажиров, выполнял рейс Сан-Франциско — Бостон. Один из пассажиров рассказал, что после взлёта самолёта почувствовал резкую вибрацию и шум. Пилоты также услышали звуки, позже объяснив их повреждением правого крыла.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9.

Европейское агентство безопасности полётов (EASA) приняло такое же решение о приостановке эксплуатации таких самолётов.