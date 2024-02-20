Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

Полиция задержали руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщили в самой организации.

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Среди задержанных глава ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент, член Центрального аппарата (ЦП) ВОГ, председатель Татарского регионального отделения Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента, председатель Новосибирского регионального отделени Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченкои другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих.

В обществе не раскрыли причину задержания. При этом там отметили, что организация работает в штатном режиме.