В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Агульском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. ТАСС
В пресс-службе ведомства рассказали, что подземные толчки были зафиксированы в 8:47 утра во вторник, 20 февраля, в Агульском районе республики. «В 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов», — сказано в сообщении. Lenta.ru
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. RT на русском
Ранее стало известно о двух землетрясениях, выявленных у берегов Камчатки в Авачинском заливе. Эпицентр первого магнитудой 4,4 находился в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, а второго землетрясения магнитудой 4,8 – в 136 километрах от города. Очаг толчков находился на глубинах 21 и 40 километров. Москва24