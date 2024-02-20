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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Агульском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. ТАСС

В пресс-службе ведомства рассказали, что подземные толчки были зафиксированы в 8:47 утра во вторник, 20 февраля, в Агульском районе республики. «В 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов», — сказано в сообщении. Lenta.ru

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. RT на русском

Ранее стало известно о двух землетрясениях, выявленных у берегов Камчатки в Авачинском заливе. Эпицентр первого магнитудой 4,4 находился в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, а второго землетрясения магнитудой 4,8 – в 136 километрах от города. Очаг толчков находился на глубинах 21 и 40 километров. Москва24

В Дагестане произошло землетрясение
© РИА Новости
Происшествия
МЧС России
Республика Дагестан
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