Под Петербургом алабай растерзал свою хозяйку

В Ленинградской области алабай растерзал свою хозяйку и снял с нее скальп. Об этом сообщили «Фонтанке» в экстренных службах.

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Там уточнили, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Ее без признаков жизни нашел во дворе дома на улице Железнодорожной собственный сын, который вызвал на место происшествия оперативные службы.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку, проводится экспертиза. Других подробностей о случившемся не приводится.