Суд Петербурга арестовал 19-летнего москвича за маневры по Дворцовой площади

Полиция задержала в центре Санкт-Петербурга 19-летнего водителя, который в нарушение правил выехал на Дворцовую площадь и совершал там опасные маневры. Нарушитель оказался приезжим из Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель внедорожника упражнялся в экстремальном вождении. Такие маневры могли потенциально угрожать жизни и здоровью окружающих. Полицейские остановили автомобиль", - говорится в сообщении.

За рулем Land Cruiser находился 19-летний житель Москвы. Он рассказал, что приехал в Петербург отдохнуть на выходные, остановился в гостинице и взял машину своей матери "покататься". В ночь на 17 февраля на главной площади города молодой человек решил устроить эффектные маневры, а видео заезда выложить в свой блог.

Нарушителя проверили на алкоголь, но тест дал отрицательный результат. Тем не менее полицейские настояли также на сдаче анализа на наличие наркотического опьянения.