Из московского хостела эвакуировали 15 человек

Хостел на Ореховом бульваре в Москве эвакуировали из-за подозрения на возгорание. Об этом пишет Telegram-канал телеканала «360» со ссылкой на источник.

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По данным журналистов, из гостиницы вывели 15 человек. Причиной эвакуации стал белый дым, который шел из вентиляции. На место происшествия вызвали пожарных.

19 февраля крупный пожар произошел в здании бывшего общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского в 1-м Балтийском переулке. Из-за инцидента перекрывали проезд автомобилей по прилегающей к зданию улице.