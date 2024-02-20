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Из московского хостела эвакуировали 15 человек из-за белого дыма

Хостел на Ореховом бульваре в Москве эвакуировали из-за подозрения на возгорание. Об этом пишет Telegram-канал телеканала «360» со ссылкой на источник.

Из московского хостела эвакуировали 15 человек
© Газета.Ru

По данным журналистов, из гостиницы вывели 15 человек. Причиной эвакуации стал белый дым, который шел из вентиляции. На место происшествия вызвали пожарных.

19 февраля крупный пожар произошел в здании бывшего общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского в 1-м Балтийском переулке. Из-за инцидента перекрывали проезд автомобилей по прилегающей к зданию улице.

В расселенном доме горел мусор, пожар смогли быстро локализовать на 200 квадратных метрах. Огонь тушили при участии 57 специалистов МЧС и 15 единиц техники. Около 17:00 пламя удалось ликвидировать при отсутствии пострадавших.

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