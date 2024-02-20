В Киргизии при восхождении пропал российский альпинист

"Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и довольно быстро начал спускаться", - заявил представитель федерации. По его словам, с тех пор связь с россиянином пропала.



"Его поиски ведутся, но проблема в том, что в данное время в этом районе обильный снегопад", - сообщили в федерации. Погодные условия существенно мешают поиску альпиниста.