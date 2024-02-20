В Киргизии при восхождении пропал российский альпинист Евгений Глазунов
Альпинист из России Евгений Глазунов пропал при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в киргизской Федерации альпинизма и скалолазания.
"Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и довольно быстро начал спускаться", - заявил представитель федерации. По его словам, с тех пор связь с россиянином пропала.
"Его поиски ведутся, но проблема в том, что в данное время в этом районе обильный снегопад", - сообщили в федерации. Погодные условия существенно мешают поиску альпиниста.
Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, который при восхождении находился для подстраховки внизу.
"Именно он заявил об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу. Напарник пытался самостоятельно начать поиски, однако из-за плохой видимости вынужден был вернуться в село Озгоруш", - пояснил представитель федерации.
В ближайшее время, как планируется, поиски Глазунова возобновятся, в том числе с помощью беспилотника.