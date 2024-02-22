На Сахалине продлили предупреждение об опасной ледовой обстановке

Спасатели объявили на 23 февраля предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине из-за погодных условий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области .

Ранее сообщалось, что в последние дни на Сахалине установилась теплая погода, временами с плюсовой температурой воздуха. 14 и 18 февраля в Южно-Сахалинске был установлен новый температурный рекорд на эти дни. Спасатели предупреждали население об опасной ледовой обстановке на острове с 18 по 22 февраля, несмотря на это, люди вышли на подледную рыбалку. В минувшие выходные спасателям пришлось эвакуировать с оторвавшейся льдины 82 человека, пострадавших нет.