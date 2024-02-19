Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 60 морских милях к северу от Джибути [в Баб-эль-Мандебском проливе]. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в документе.