В Москве при возгорании лампы погиб ветеран разведки Петр Ткачев

Ветеран разведки Петр Ткачев, отвечавший за безопасность российской делегации на Тегеранской конференции 1943 года, погиб в Москве в возрасте 101 года. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщили представители оперативных служб столицы.

© Вечерняя Москва

Известно, что Ткачев умер еще утром 18 февраля в квартире дома на Феодосийской улице. По предварительным данным, ветеран отравился продуктами горения в результате возгорания настольной лампы.

Площадь пожара составила два квадратных метра, а помощь пожарных в ликвидации пламени не потребовалась, поскольку огонь потух сам. Тело ветерана нашла его сиделка. В ходе осмотра на голове, шее, левой руке и левой части туловища были выявлены ожоги.

Петр Ткачев родился в 1922 году. Во время Великой Отечественной войны он служил в 32-й гвардейской стрелковой дивизии, в сражении под Новороссийском в 1942 году был ранен. После лечения в составе секретного подразделения Ткачев прибыл в Иран, где принимал участие в обеспечения безопасности советской делегации на Тегеранской конференции, передает информацию экстренных служб ТАСС.