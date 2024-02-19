Двух россиян отправили в колонию на 16 лет за 25 килограммов мефедрона

Московский областной суд вынес приговор двоим организаторам нарколаборатории Константину Еськину и Сергею Жигину, у которых силовики изъяли 25 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Еськин осужден на 16,5 года, его сообщник получил на полгода меньше.

Суд установил, что с февраля по сентябрь 2022 года подсудимые оборудовали лабораторию в нежилом помещении в подмосковном Раменском, где занимались изготовлением мефедрона для сбыта на территории Московского региона.

Их преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли у них 25 килограммов синтетических наркотиков.

В отношении сообщников осужденных расследование уголовного дела продолжается.