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В Петербурге охранник магазина избил подростка

В Санкт-Петербурге охранник магазина избил 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге охранник магазина избил подростка
© РИА Новости

«Произошёл конфликт между несовершеннолетним и охранником магазина, в результате которого последний избил подростка», — говорится в сообщении.

По факту инцидента организовали проверку, охранника задержали.

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