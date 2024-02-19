В Петербурге охранник магазина избил подростка

В Санкт-Петербурге охранник магазина избил 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти .

«Произошёл конфликт между несовершеннолетним и охранником магазина, в результате которого последний избил подростка», — говорится в сообщении .

Ранее несколько пьяных жителей Челябинска избили водителя трамвая из-за того, что он сделал им замечание о неподобающем поведении.