В Испании нашли мертвым угнавшего военный вертолет РФ

Максим Кузьминов , который в 2023 году угнал российский военный вертолет, предположительно, найден мертвым в Испании . Об этом сообщили испанские СМИ.

Первой о произошедшем написала газета ABC. По ее данным, тело 33-летнего мужчины было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

Валенсийское издание Eureka news со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании сообщило, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что "иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".