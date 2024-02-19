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В многоэтажном здании в Париже произошёл пожар

Пожар произошёл в здании в Париже, по меньшей мере четыре человека пострадали.

В многоэтажном здании в Париже произошел пожар
© globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Пожар вспыхнул в 12-м округе Парижа в этот понедельник, 19 февраля», — сообщает телеканал с ссылкой на службу пожарной охраны.

В ликвидации возгорания задействовано около 40 единиц техники и 120 пожарных.

Ранее стало известно, что в Швеции пожар произошёл в аквакомплексе самого большого в стране парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, 12 человек пострадали.

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