В Саратовской области произошло возгорание на предприятии
Возгорание произошло на одном из предприятий в городе Балаково Саратовской области, в результате чего пострадали несколько работников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"По предварительным данным, сегодня, 19 февраля 2024 года, при проведении работ на одном из предприятий в Балаково произошло возгорание, в результате которого пострадали работники. <…> Прокуратура города выясняет причины и обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства об охране труда", - сообщили в надзорном ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, пострадали три человека, они получили термические ожоги.
"Доставлены в Балаковскую клиническую больницу. Всем троим проводится противошоковая терапия. После завершения противошоковой терапии, не ранее, чем через сутки, пострадавшие будут отправлены в Областной центр комбустиологии санитарной авиацией для продолжения лечения", - приводятся слова главного врача Балаковской городской клинической больницы Надежды Крючковой.