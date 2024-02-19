В Саратовской области произошло возгорание на предприятии

"По предварительным данным, сегодня, 19 февраля 2024 года, при проведении работ на одном из предприятий в Балаково произошло возгорание, в результате которого пострадали работники. <…> Прокуратура города выясняет причины и обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства об охране труда", - сообщили в надзорном ведомстве.