Днем в понедельник, 19 февраля, на севере Москвы начался пожар в здании бывшего студенческого общежития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание произошло в здании, расположенном в 1-м Балтийском переулке. Собеседник ТАСС рассказал, что пожар начался на чердаке, в результате обрушилась кровля.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из-за происшествия перекрыли движение в районе дома 6/21 от улицы Часовой до улицы Усиевича.

Общежитие ранее расселили, оно относилось к Московскому государственному университету технологий и управления имени Разумовского, отмечает агентство.