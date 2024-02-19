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В Москве загорелось здание выселенного общежития

Днем в понедельник, 19 февраля, на севере Москвы начался пожар в здании бывшего студенческого общежития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание произошло в здании, расположенном в 1-м Балтийском переулке. Собеседник ТАСС рассказал, что пожар начался на чердаке, в результате обрушилась кровля.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из-за происшествия перекрыли движение в районе дома 6/21 от улицы Часовой до улицы Усиевича.

Общежитие ранее расселили, оно относилось к Московскому государственному университету технологий и управления имени Разумовского, отмечает агентство.

В воскресенье, 18 февраля, пожар произошел в многоэтажном доме в московском районе Северное Чертаново. СМИ сообщали, что возгорание началось в одной из квартир на кухне. В результате пожара пострадал один человек.

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