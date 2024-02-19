Неизвестные застрелили собиравшую кукурузу россиянку

В Воронежской области неизвестные выстрелили в 40-летнюю женщину, собиравшую с 38-летним мужем кукурузу. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram -канале.

По его данным, 17 февраля пара приехала на кукурузное поле около села Тихвинка. Они разделились и стали искать початки. Через час мужчина услышал звуки проезжающей машины и выстрел. Он побежал искать супругу и нашел ее на земле без сознания. Неизвестные выстрелили ей в голову. Потерпевшая не выжила.