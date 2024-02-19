$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Тренер фитнес-клуба ударилась головой о блин для штанги и попала в реанимацию

В Москве сотрудница фитнес-клуба «Спринт» получила тяжелую травму головы во время занятий. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Тренер фитнес-клуба попала в реанимацию после удара о штангу
© Телеграм-канал «SHOT»

Инцидент произошел в фитнес-клубе на Семеновской улице, 37-летняя тренер занималась на беговой дорожке, внезапно у нее начались судороги. Женщина вылетела с дорожки, упала и ударилась головой о блин для штанги.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали, она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Происшествия
фармсинтез
Москва
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости