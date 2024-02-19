Двум ученым вынесен приговор по делу о мошенничестве

Руководителю научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), директору Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Андрею Грудзинскому и его советнику Вадиму Фридланду вынесли условные приговоры по делу о мошенничестве в Преображенском суде.

Фридланд приговорен к трем годам условном с испытательным сроком три года, Грудзинский – к четырем годам условно с испытательным сроком три года, сообщили в суде ТАСС.

Обоих ученых признали виновными в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Грудзинский находился под арестом с июля 2022 года.