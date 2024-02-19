Появились подробности о розыске гендиректора "Ленфильма" Щербакова

В пресс-службе «Ленфильма» рассказали, что генеральный директор киностудии Федор Щербаков, которого объявило в розыск МВД, официально находится в отпуске без сохранения заработной платы до 29 февраля. RT на русском

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники, Щербаков проходит как свидетель по уголовному делу, пострадавшим по которому считается топ-менеджер "Ростеха" Виталий Бровко, муж Тины Канделаки. Задержанный по делу - партнер Щербакова по бизнесу Антон Сафонов. Российская газета

Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года. Он сменил на посту Инессу Юрченко, которая проработала врио генерального директора киностудии несколько месяцев, до нее в течение восьми лет «Ленфильмом» руководил Эдуард Пичугин. Начинал карьеру Щербаков на Первом канале, работал в агентстве «Интерфакс», после чего перешел на государственную службу. Также он является основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI. News.ru