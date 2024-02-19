В МО РФ заявили об отравлении Сальдо рицином

Кириллов: ВСУ отравили рицином главу Херсонской области Сальдо
Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года отравили рицином. К преступлению причастен Киев, заявил 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.
Как писала «Парламентская газета», изначально чиновника госпитализировали с осложнениями после коронавируса. Вскоре его доставили в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи.
По словам Кириллова, которые приводятся на странице Минобороны в соцсетях, у Сальдо диагностировали признаки отравления. Лабораторные исследования показали наличие в его организме рицина. Вещество включено в первый список Конвенции о запрещении химического оружия.