Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года отравили рицином. К преступлению причастен Киев, заявил 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.

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Как писала «Парламентская газета», изначально чиновника госпитализировали с осложнениями после коронавируса. Вскоре его доставили в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи.