Школьники разгромили десятки надгробий на кладбище под Волгоградом

В период с 19 января неизвестные повредили более 40 надгробий на кладбище, расположенном недалеко от хутора Закутского. В кратчайшие сроки полицейские установили, что данное деяние совершили трое детей в возрасте 10 лет, — говорится в сообщении.

С детьми и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении законных представителей детей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (о неисполнении родительских обязанностей), а также постановке детей на профилактический учет.

Ранее в Сети распространилось видео с учениками мариупольской средней школы № 41, на котором группа учеников прыгает на парту и ломает ее ногами. В момент инцидента дети находились в классе одни. Директор учебного заведения рассказала, что руководство планирует привлечь к ответственности родителей учеников, причастных к акту вандализма. Кроме того, администрация потребовала от молодых людей публичных извинений за поступок.