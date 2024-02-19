В подмосковной Лобне эвакуируют жителей четырех домов
В Лобне проводится эвакуация жителей четырех домов из-за введения плана «Загорск» - разновидности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в городской администрации, призвав местных жителей «не поддаваться панике».
По данным мэрии, «проводятся проверочные мероприятия» и ведется эвакуация домов № 4, 6, 13 по улице Мирная и дом №1 по улице Дружбы.
«Пункты эвакуации развернуты в СОШ №3 и №5», - говорится в сообщении.
По данным источника РЕН ТВ, знакомого с ситуацией, план «Загорск» был введен из-за сообщения о минировании автомобиля, припаркованного на улице Дружбы.
Территория улиц Дружбы и Мирной оцеплена, принято решение об эвакуации людей из расположенных рядом домов, пояснил он.
Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала кадры, на которых видно, как украинский агент под видом инвалида закладывал бомбу под машину в Запорожской области. По данным спецслужбы, завербованный Киевом гражданин России Виталий Дятленко вел «подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», он был нейтрализован, когда при попытке задержания открыл огонь по силовикам.