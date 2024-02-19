В Лобне проводится эвакуация жителей четырех домов из-за введения плана «Загорск» - разновидности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в городской администрации, призвав местных жителей «не поддаваться панике».

По данным мэрии, «проводятся проверочные мероприятия» и ведется эвакуация домов № 4, 6, 13 по улице Мирная и дом №1 по улице Дружбы.

«Пункты эвакуации развернуты в СОШ №3 и №5», - говорится в сообщении.

По данным источника РЕН ТВ, знакомого с ситуацией, план «Загорск» был введен из-за сообщения о минировании автомобиля, припаркованного на улице Дружбы.

Территория улиц Дружбы и Мирной оцеплена, принято решение об эвакуации людей из расположенных рядом домов, пояснил он.