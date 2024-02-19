Военкора Коца задержали с наркотиками в Москве

Военного корреспондента Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве. Об этом сообщает Baza.

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Отмечается, что это произошло ночью 10 февраля. Сотрудники полиции остановили журналиста на улице Декабристов на севере столицы.

Как утверждает Baza, Коц заметно нервничал, поэтому полицейские решили его досмотреть. В ходе обыска у него обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это была марихуана весом 2 грамма.

Следствие намерено возбудить уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами на неизвестное лицо, у которого журналист приобрел марихуану.

Коц ничего не сказал про свое задержание. Он ответил, что не знает, откуда Baza взял эти информацию, и отказался давать комментарии.