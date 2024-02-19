На спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна

"На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет", - говорится в заявлении.