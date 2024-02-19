На спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна

Крыша бассейна для синхронного плавания на спортивной базе в Новогорске обрушилась, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта.
"На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет", - говорится в заявлении.
В Минспорте уточнили, что держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры.