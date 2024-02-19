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На спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна

Крыша бассейна для синхронного плавания на спортивной базе в Новогорске обрушилась, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта.

На спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна
© Telegram-канал РИА Новости

"На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет", - говорится в заявлении.

В Минспорте уточнили, что держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры.

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