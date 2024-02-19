ФСБ показала видео минирования агентом СБУ машины в Запорожской области

Федеральная служба безопасности опубликовало кадры, на которых видно, как украинский агент под видом инвалида закладывал бомбу под машину в Запорожской области. Видеозапись приводит РИА Новости.

На видео мужчина с тростью и сумкой в руках идет по улице, затем якобы спотыкается и падает около автомобиля. После чего он раскрывает сумку, быстро устанавливает бомбу на днище машины, встает и отряхивается. А затем забирает упавшую трость и медленно уходит.

В ФСБ уточнили, что «инвалидом» был агент Службы безопасности Украины (СБУ). Силовики продемонстрировали найденные при обыске в доме, где он находился, боевой пистолет, патроны и детонатор.

«Пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», - говорится в заявлении российской спецслужбы.

По данным ФСБ, во время задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление и был убит, пишет ТАСС.