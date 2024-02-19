Двое братьев нападали и грабили прохожих в центре Москвы

Московские полицейские задержали двух братьев, которые устраивали нападения на прохожих и грабили их. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе МВД по столице.

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По предварительным данным, двое ранее судимых братьев 30 и 18 лет ограбили двух прохожих. На Малой Сухаревской площади они напали на 19-летнего юношу. Братья завели его за угол здания, побили и украли у него кошелек с деньгами и банковскими карточками.

Позднее на улице Трубная они остановили 31-летнего мужчины и потребовали отдать им деньги и ценности. Потерпевший попытался убежать, но один из братьев нагнал его и отнял деньги и кредитные карточки. После этого ограбленный мужчина обратился в полицию.

Полицейские сумели найти и задержать братьев в течение часа.

Деньги обоих потерпевших у них изъяли, а остальное имущество грабители успели выкинуть. В их отношении возбуждены два уголовных дела о грабеже, а самих братьев арестовали.

Похожий инцидент произошел 16 февраля на Комсомольской площади. Житель Подмосковья напал на случайного прохожего и ограбил его. Преступление попало на видео.