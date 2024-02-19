В Австралии четыре человека пострадали от удара молнии в парке
По меньшей мере четыре человека пострадали из-за удара молнии в ботаническом саду австралийского Сиднея. Об этом сообщает радиостанция ABC со ссылкой на городскую службу скорой помощи.
По ее данным, отдыхавшие в ботаническом саду люди спрятались от дождя под деревом, в которое ударила молния.
"Прибывшие на место происшествия парамедики оказали помощь двум мужчинам и двум женщинам, пострадавшим от ожогов и нарушения сердечной деятельности", - указали в службе, отметив, что все четверо пострадавших были госпитализированы.
На месте ЧП работают спасатели.