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В Австралии четыре человека пострадали от удара молнии в парке

По меньшей мере четыре человека пострадали из-за удара молнии в ботаническом саду австралийского Сиднея. Об этом сообщает радиостанция ABC со ссылкой на городскую службу скорой помощи.

В Австралии четыре человека пострадали от удара молнии
© РИА Новости

По ее данным, отдыхавшие в ботаническом саду люди спрятались от дождя под деревом, в которое ударила молния.

"Прибывшие на место происшествия парамедики оказали помощь двум мужчинам и двум женщинам, пострадавшим от ожогов и нарушения сердечной деятельности", - указали в службе, отметив, что все четверо пострадавших были госпитализированы.

На месте ЧП работают спасатели.

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Сидней
Австралия