Российского военного осудили на 6,5 года за распространение наркотиков

По данным ведомства, военный познакомился в Telegram с членом преступной группы. 20 августа 2023 года он забрал по договоренности с ним оптовую партию наркотиков. А затем стал распространять их, сделав три закладки. Отмечается, что также 4 ноября осужденный нашел на остановке запрещенные вещества и забрал себе, но 5 ноября при досмотре в военной комендатуре, их изъяли.