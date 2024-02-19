ABC: в Папуа-Новой Гвинее в столкновении племен погибли минимум 53 человека

Полиция Папуа-Новой Гвинеи сообщила, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека. Об этом пишет АBC. Полиция полагает, что мужчины были убиты в засаде в провинции Энга, это результат серьезной эскалации межплеменных боев в регионе.

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Инцидент назван крупнейшей резней в высокогорьях страны за новейшую историю. "Это, безусловно, самое крупное убийство, которое я видел в Энге, а может быть, и во всем Хайленде, в Папуа-Новой Гвинее", - добавил исполняющий обязанности суперинтенданта Королевской полиции Папуа-Новой Гвинеи Джордж Какас. В прошлом году из-за эскалации межплеменных столкновений провинция Энга была оцеплена полицией на несколько месяцев.

Правоохранители пытаются остановить поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в регион, что усугубляе насилие. В этой межплеменной борьбе участвуют те же племена, которые в прошлом году убили более 60 человек. Исполняющий обязанности суперинтенданта Какас сообщил, что одно из племен вместе со своими союзниками и наемниками направлялось напасть на соседнее племя, но попало в засаду. Полиции и силам обороны пришлось приложить все усилия, чтобы подавить ситуацию, они рисковали своими жизнями.

"Мы собирали тела, разбросанные по всему полю боя, дорогам, берегу реки… и их погрузили в полицейские грузовики и отвезли в больницу", - рассказал представитель властей. Он добавил, что еще идет подсчет "тех, кто был застрелен, ранен и убежал в буш". Мы предполагаем, что число жертв вырастет до 60 или 65", - заявил Какас.

Племенное насилие является обычным явлением в регионе Энга. Сейчас триггером послужило то, что племя из другой деревни было обвинено в смерти человека, а затем устроило засаду на его похоронах, убив пять человек ножами и топорами. В последующие месяцы возмездие по принципу "око за око" вышло из-под контроля. По мере того, как в дело вмешивалось все больше племен, многие деревни подверглись набегам и сожжению. В итоге в конфликте приняло участие 17 племен.