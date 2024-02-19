ВМС Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

У побережья Йемена произошло новое нападение на судно. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO). По имеющимся данным, инцидент произошел в 35 морских милях у югу от порта Моха.

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Капитан сообщил о взрыве в непосредственной близости от судна, что привело к его повреждению. По данному факту проводится расследование. UKMTO призвал все суда соблюдать повышенную осторожность при следовании у берегов Йемена, а также сообщать о случаях любой "подозрительной деятельности".