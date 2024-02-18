Многоэтажка загорелась в Северном Чертаново

В Москве произошел пожар в многоэтажке в микрорайоне Северное Чертаново, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. На месте работают пожарные, информация о возможных пострадавших уточняется, указали в ведомстве.

Поступило заявление о возгорании в жилом доме по адресу мкр Северное Чертаново дом 4, строение 403. Подразделение на месте, работают над ликвидацией пожара. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания уточняется, — сообщили в МЧС Москвы.

Очевидец сообщил NEWS.ru, что дым от пожара распространился на нескольких этажах. По его словам, возгорание могло произойти в одной из квартир на кухне.