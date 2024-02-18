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В кузбасской шахте произошел горный удар

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошел горный удар. Начата эвакуация шахтеров, пишет «Интерфакс».

В кузбасской шахте произошел горный удар
© РИА Новости

В экстренных службах пояснили, что в шахте произошел горный удар магнитудой 2,4.

По предварительным данным, горняки не пострадали.

Ранее сообщалось, что 2022 году в шахте «Таштагольская» горный удар произошел из-за подвижки грунта. Он сопровождался выбросом пород в шахту и мощной воздушной волной.

Вместе с тем, спасателям удалось благополучно вывести на поверхность всех горняков. В общей сложности, из шахты было эвакуировано 252 человека.

Напомним, что шахта входит в состав горнорудного подразделения «Евразруда».

Строительство Таштагольского рудника началось в 1939 году. В настоящее время на нем на 7 горизонтах добывают легкообогатимые и лекгоплавкие руды.

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