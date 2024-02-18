В кузбасской шахте произошел горный удар

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошел горный удар. Начата эвакуация шахтеров, пишет «Интерфакс».

В экстренных службах пояснили, что в шахте произошел горный удар магнитудой 2,4.

По предварительным данным, горняки не пострадали.

Ранее сообщалось, что 2022 году в шахте «Таштагольская» горный удар произошел из-за подвижки грунта. Он сопровождался выбросом пород в шахту и мощной воздушной волной.

Вместе с тем, спасателям удалось благополучно вывести на поверхность всех горняков. В общей сложности, из шахты было эвакуировано 252 человека.

Напомним, что шахта входит в состав горнорудного подразделения «Евразруда».