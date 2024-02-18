Двое пьяных россиян устроили дебош на борту самолета

В Сургуте транспортная полиция высадила из самолета двух пьяных мужчин, которые устроили дебош. Об этом сообщает "МВД Медиа".

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Инцидент произошел 14 февраля на борту самолета, который готовился к вылету в Екатеринбург. Двое мужчин будучи в состоянии сильного опьянения поругались между собой и не реагировали на призывы членов экипажа успокоиться. В итоге командир воздушного судна отказал дебоширам в перелете и вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители забрали нарушителей. Выяснилось, что оба пассажира возвращались в тот день домой с вахты. Сначала они выпивали на территории аэропорта, а затем, проследовали в самолет, где поссорились.

Мужчинам предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Один из них согласился, в его крови полицейские нашли 0,658 мг/л алкоголя. В отношении него составили административный протокол по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения".