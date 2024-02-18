Спасение запертого на неделю в квартире кота попало на видео

В Щербинке спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой на протяжении недели жалобно мяукал кот, сообщает Telegram-канал SHOT. О судьбе хозяина кота ничего неизвестно, соседи сообщили, что он иногда злоупотреблял алкоголем.

К месту заточения кота Барона приехали зоозащитники, животное напоили водой. На опубликованных кадрах видно, как спасатели с помощью инструментов вскрыли замки, после чего в присутствии полицейского зашли внутрь. Их встретил белый кот, который не переставал жалобно мяукать, после того, как его взяли на руки.

На жалобное мяуканье кота в одной из квартир пожаловались жители ЖК «Южный квартал». Соседи оставили хозяину квартиры записку в дверной щели, однако ее так никто и не забрал.